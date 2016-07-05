综述：法拉奇意外辞任英国独立党领袖 英国政坛波澜再起

2016年5月20日，英国独立党领袖法拉奇在推动英国脱欧的活动中手持标语牌的资料图。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦7月4日 - 英国右翼党派独立党(UKIP)领袖法拉奇(Nigel Farage)周一表示，他已实现了英国公投脱欧的目标，将会功成身退，从而在英国政坛再掀波澜。

法拉奇是最为直言不讳和实干的反欧盟派人物之一。他的抽身离开，令其在如何切割英国与其他欧盟27国之间关系的争论中得以置身事外。

但此举或许也可让英国独立党有机会挑选出一名立场不那么偏激的领袖，在风云变幻的政治环境中成为主流力量。

6月23日的英退公投导致两大主要政党内部均陷入混乱。执政的保守党希望换掉首相卡梅伦，而主要反对党--工党的议员则投票撤销对党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)的信任。

“我从未当过、也从不想成为一名职业政客。我从政的目标就是让英国脱离欧盟，”法拉奇表示。他仍是英国独立党在欧洲议会的议员。

“公投造势阶段，我就表示‘希望我的国家恢复原貌’。现在我要说，‘希望我的生活恢复原貌’，而情势现在已经开始朝这个方向发展。”

由于英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)目前为止拒绝辞职，并发表视频呼吁团结一致，工党议员Angela Eagle称她拥有必要的支持能够对领导层发起挑战，并化解当前这个让工党受损的“僵局”。

工党副党魁Tom Watson进行最后一搏，计划周二与工会代表及工党的资助者召开紧急会议，试图就柯尔宾的未来达成协议。

英国正在进行二战后大英帝国解体以来最大的一次宪法改革，主要政党内部爆发激烈的领导权之争带来了更多不确定性。

英国退欧对贸易和投资造成的不确定性、以及对欧盟其他成员国考虑步英国后尘的担忧已重挫全球市场。

财政大臣奥斯本已放弃在四年内实现预算平衡的目标，周日更提出将企业税率从20%迅速下调至不到15%的想法，以彰显英国仍“对企业开放”。工党指责他试图将英国变为一个离岸避税天堂。

奥斯本告诉国会，他周二将与各大银行讨论退欧后发展方向。

英镑从31年低位仅小幅反弹，富时100指数周一跌0.8%，不过公投后上涨了3%。

**女性首相？**

英国内政部大臣文翠珊是接任卡梅伦的热门人选，不过她属于支持留欧阵营。

据博彩业者，文翠珊所面对最强劲的对手是现年53岁的能源部下属部长Andrea Leadsom。在公投拉票前，Leadsom并不为英国公众所熟悉，但外界普遍承认，她在公投前夜电视辩论中的表现确实为退欧阵营加分。

如果博彩赔率显示正确，那么英国势将迎来1990年撒切尔(柴契尔/戴卓尔)离任后的首位女首相。

Leadsom获得前伦敦市长约翰逊的支持。她说，围绕英国退出欧盟的协商应尽可能缩短，以避免不确定性持续太久。

尽管有52%民众投票支持英国脱欧，但英国迄今尚未启动里斯本条约第50条，开始正式退出进程。虽然所有首相候选人都表示不会走回头路，但一些反对英国退欧的政界人士表示，这还不是定局。(完)