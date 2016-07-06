综述：特里萨领先英国执政党党魁选举 退欧前景重挫英镑和地产业

路透伦敦7月5日 - 英国保守党周二启动下任首相选举程序，在三位候选人的角逐中，内政部大臣特里萨·梅(Theresa May)以明显优势领先，但英国公投退欧后地产投资者和英镑遭受严重打击，抢夺了首相选举的关注度。

英镑触及31年新低点，且有三支投资英国地产的基金宣布暂停交易，因为有太多人想立即赎回基金，反映出市场对英国退欧将带来的经济冲击的忧虑。

在保守党议员的首次投票中，特里萨赢得165票， 能源部下属部长Andrea Leadsom赢得66票，使得英国很有可能迎来继撒切尔夫人之后的第二位女首相。司法大臣高文浩排第三，赢得48票。

前国防大臣Liam Fox的得票最少，只有16票，因此被淘汰。

英国就业与养老金事务大臣克拉布随后称自己退出竞选，全力支持特里萨。克拉布以34票支持票在候选人中位居第四。Fox称他也将支持特里萨。

特里萨表示，“我们身负一项重要任务：团结我们的党和这个国家，协商尽可能有利的退欧协议，让英国服务于所有人。”

**不会自动加冕**

选举进程冗长，一旦议员们将候选人降至两名，就将由大约15万保守党党员在9月作出最后决定。

由于基层保守派仍存在强烈疑欧情绪，Leadsom和高文浩仍在角逐。这两位是退欧派领军者，但特里萨支持留欧。

Leadsom支持者Stewart Jackson对Sky News表示，“这说明她准备坚持到底，不会是特里萨的(自动)加冕。”

与此同时，越来越多的迹象显示，围绕英国退欧恐将冲击贸易、投资及企业信心的担忧开始冲击经济。

保诚集团(PRU.L)旗下基金公司M&G Investments管理的44亿英镑(57亿美元)的Property Portfolio于周二下午暂停业务，为最新的暂停交易的基金。保险商英杰华集团(Aviva)(AV.L)此前停止了旗下规模为18亿英镑的UK Property Trust交易；标准人寿投资(SL.L)周一晚也暂停了规模为29亿英镑的基金的交易。

其它地产相关基金的股价下跌，资产管理及保险类股也遭到打压。

英镑触及31年新低，自英国公投以来跌幅已经超过12%。

“有迹象显示，有些风险已经开始成为现实。目前英国的金融稳定前景充满挑战，”英国央行宣布鼓励银行继续放贷的措施时称。

**极难相处的女人**

不论谁当选保守党党首，进而成为英国首相，都必须稳定经济，并让因公投而出现深刻裂痕的保守党团结起来。

胜出者还需决定何时启动退欧程序，以及如何让英国摆脱43年来的欧盟成员国身份，同时还要在谈判中尽量达成有利的贸易条款。

候选人中经验最丰富的当属特里萨和高文浩，后者上周突然宣布不再支持前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)，实际上迫使约翰逊退出竞选，这让同僚和评论人士等大感意外。

高文浩和Leadsom均强力主张，下任首相应该来自赢得退欧公投的阵营，身处另一阵营的特里萨没有资格。

Sky News周二稍早捕捉到并播放英国前保守党大臣Ken Clarke对三位候选人直言不讳的评论，Clarke称若高文浩当选，“我们将马上与至少三个国家开战”。

Clarke称特里萨是“一位非常难相处的女人”，但还是比他曾效力过的前首相撒切尔夫人要随和些。他并称，特里萨“不错”，但在外交政策方面缺乏经验。

至于Leadsom，Clarke表示“她确实拥有在伦敦市工作的经验...在认为我们能在脱离(欧盟)单一市场后，未来可创下辉煌经济成就的一小撮疯子当中，她并非其中的一员。”(完)