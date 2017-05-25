英国警方又逮捕两名与曼彻斯特爆炸案有关的男子

路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。

警方称，其中一名男子是警方在搜查威辛顿区后被捕的，另外一名男子则在曼彻斯特区被捕。

警方早前称，周三在布莱克利逮捕的一名女性已被释放，并未起诉。(完)