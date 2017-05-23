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时事要闻 | 2017年 5月 23日 星期二 09:21 BJT

英国警方对曼彻斯特体育馆附近一可疑装置进行控制爆破

路透伦敦5月23日 - 英国警方周二在曼彻斯特对一个可疑装置进行了控制爆破。此前在曼彻斯特发生的爆炸案已造成19人死亡，警方将此视为“恐怖主义事件”。

“如果大家听到什么，请别担心，不久后在Cathedral花园会有一次控制爆破，”大曼彻斯特警方在推特上称。(完)

(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
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