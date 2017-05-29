英国警方逮捕第16名与曼城恐袭案有关的嫌犯

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透5月29日 - 英国警方周一称，他们逮捕了第16名与上周曼彻斯特爆炸案有关的嫌犯。
大曼彻斯特郡警方在推特上称，这名嫌犯是一位23岁的男子，他因“涉嫌触犯反恐怖主义法”，在西萨塞克斯郡的滨海索尔海姆(Shoreham-by-Sea)被捕。
警方称，目前为止共计有16人因与导致22人丧生的曼城恐袭有关而被捕。其中有两名已无罪释放，另外14人仍在拘留接受质询。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。