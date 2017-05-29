英国警方逮捕第16名与曼城恐袭案有关的嫌犯

路透5月29日 - 英国警方周一称，他们逮捕了第16名与上周曼彻斯特爆炸案有关的嫌犯。

大曼彻斯特郡警方在推特上称，这名嫌犯是一位23岁的男子，他因“涉嫌触犯反恐怖主义法”，在西萨塞克斯郡的滨海索尔海姆(Shoreham-by-Sea)被捕。

警方称，目前为止共计有16人因与导致22人丧生的曼城恐袭有关而被捕。其中有两名已无罪释放，另外14人仍在拘留接受质询。(完)