版本:
中国
时事要闻 | 2017年 6月 16日 星期五 18:48 BJT

英国警方称在议会附近逮捕一名疑似携带刀具的男子

路透伦敦6月16日 - 英国警方周五称，他们在议会附近拘捕一名疑似携带刀具的男子。尚未有人员受伤报告。

“这名男子大约30多岁，已经被逮捕，”警方称。

路透在现场的记者看到，数辆警车停在一个已经关闭了的议会大门的门口附近。该记者称议会附近的交通正常。(完)

(编译 王洋; 审校 刘秀红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐