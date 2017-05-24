英国警方将增加伦敦街头警力 军队将守卫一些重要场所

路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。

首相特雷莎·梅周二表示，现在的威胁等级是“紧急”，并称将派遣部队防止进一步的袭击。

“军方将在伦敦警察厅(Metropolitan PoliceService)的指挥架构下行事，在关键地点提供静态武装警卫，”警方周三在一份声明中称。

“其中将包括白金汉宫、唐宁街、大使馆及威斯敏斯特宫。这将使武装警官得以抽出身来执行巡逻任务。”(完)