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时事要闻 | 2017年 6月 9日 星期五 16:51 BJT

北爱尔兰民主联盟党在考虑支持特雷莎·梅所在保守党--Sky

路透伦敦6月9日 - 英国Sky News周五引述消息人士称，北爱尔兰民主联盟党(DUP)在考虑支持英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党。此前保守党未能在大选中赢得多数。

报导称，DUP在考虑所谓的“信任与支持”协议。该政党在周四大选中赢得10个席位，有望帮助保守党达到占多数所需要的326个席位。

其中将包括要求他们在议会中就关键投票支持保守党少数派政府，但不组建正式的联盟合作关系。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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