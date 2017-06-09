北爱尔兰民主联盟党在考虑支持特雷莎·梅所在保守党--Sky

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月9日 - 英国Sky News周五引述消息人士称，北爱尔兰民主联盟党(DUP)在考虑支持英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党。此前保守党未能在大选中赢得多数。
报导称，DUP在考虑所谓的“信任与支持”协议。该政党在周四大选中赢得10个席位，有望帮助保守党达到占多数所需要的326个席位。
其中将包括要求他们在议会中就关键投票支持保守党少数派政府，但不组建正式的联盟合作关系。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。