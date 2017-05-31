特雷莎·梅的保守党可能在英国议会失去多数党地位--泰晤士报

路透伦敦5月30日 - 泰晤士报周二援引民调机构YouGov的研究称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的保守党在6月8日的大选中，有可能无法在议会中赢得整体多数席位。

泰晤士报称，YouGov按选区的新模型显示，保守党可能失去其目前拥有的330个席位中的20个席位，工党则可能赢得近30个席位。这与一系列民调显示保守党的多数席位会得到增加的情况形成鲜明对比。

该报还称，这会使保守党距需326席的整体多数才能在没有其他党派支持下执政的要求还差16个席位。

在特雷莎·梅着手退欧进程之际，如果不能巩固保守党在上次2015年大选赢得的17席多数优势，对她而言将是一记重击。

过去一周进行的七项民调全部显示，特雷莎·梅对工党的领先优势缩窄，其中有些民调预示她可能不会像一个月前预估的那样赢得压倒性胜利。

特雷莎·梅5月18日公布计划，让部分老年人为自己的养老保障支付更大的比例，反对派将该提议戏称为“痴呆税”(dementia tax)。自此特雷莎·梅的领先优势开始大幅下降。同时，工党继续抨击她削减治安开支，曼彻斯特自杀式袭击事件发生后，这已经成为焦点。

不过，迄今还没有民调显示，保守党将会失去议会多数党的地位。

泰晤士报周二的报导出炉后，英镑兑美元走软。(完)