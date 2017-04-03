调查：英国基金经理在3月减持股票 现金配比提至四个月高位

路透伦敦3月31日 - 周五发布的一项路透月度调查显示，英国基金经理在3月减持股票，将现金配比提升至四个月高位，一些人提到担心美国总统特朗普无力兑现承诺等政治风险。

这项对14位英国基金经理和首席投资官的调查是在3月16-28日期间进行的。在此期间，特朗普未能推动一项医保法案获得通过，令市场质疑否能否实现减税和增加支出。

投资者日益担心，全球股市的涨势已经过大过快。

“许多资产类别以及子类别的估值不再便宜，”Kleinwort Hambros首席投资官Mouhammed Choukeir指出，有诸多因素令人关切，譬如民粹主义政治压力。

调查显示，英国基金的整体股票配比降至46%，为12月以来的最低水平，2月为47.4%。

现金配比上升2.3个百分点至8.2%，为2016年11月以来的最高水平。债券配比下滑近一个百分点至29.4%。

投资者的股票投资组合中，英国股票配比下降2.3百分点至22.1%，触及19个月低点，因英国退欧以及苏格兰可能举行二次独立公投的担忧再起。

新兴市场股票依然受青睐，相关配比为20.8%，高于2月的18.6%。(完)