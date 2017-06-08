英国大选前民调显示特雷莎·梅将扩大在议会的多数席位优势

路透伦敦6月7日 - 周三公布的民调显示，英国首相特雷莎·梅料将在周四选举中扩大其在议会的多数席位优势，表明她要求提前选举以增强在英退谈判中实力的押注将取得成功。

最后一轮的民调暗示，特雷莎·梅将扩大去年从前任卡梅伦那里继承来的略微多数席位优势。

周三公布的六项民调中，有两项显示保守党将扩大对工党的领先优势，另外两项则显示将缩小领先优势，其余两项民调显示领先优势维持不变。但这些民调均显示，保守党将扩大在议会的多数席位优势。

民调公司ICM称，保守党的支持率为46%，大大领先工党的34%，这将让特雷莎·梅的多数席位优势达到96个，大大高于目前的17个，亦超过撒切尔夫人担任英国首相以来的保守党任何一次取得的多数席位优势。

英国独立报称，其委托ComRes进行的民调显示，保守党与工党的支持率将分别为44%和34%，因此特雷莎·梅的多数席位优势料达74个。

YouGov也表示，特雷莎·梅将能巩固自己在议会的权力。上个周末期间的YouGov民调显示，保守党支持率的领先幅度已由4个百分点增加至7个百分点。

“保守党七个百分点的领先幅度与之前的选举相近，但我们认为他们可能还是会以更大的多数优势回归，”YouGov主管Anthony Wells表示。

这些民调是在周六伦敦发生恐袭事件后进行的。

与其他民调机构比起来，ICM及ComRes民调中保守党的领先幅度有更大的倾向。而Survation的民调显示，保守党的领先幅度只有1个百分点。

投资者将这些最新的民调结果，视为特雷莎·梅周四可能胜选的迹象，在本月退欧协商开始前为她提供支持后盾。

ICM民调结果公布后，英镑兑美元上涨将近0.005美元。(完)