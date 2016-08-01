投资焦点：英镑稳住阵脚 即使英国利率料将10年来首次低于美国

2011年1月26日，在华沙拍摄的美元、瑞郎、英镑和欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦7月29日 - 英国公投退欧冲击爆发一个月之后，英镑稳住阵脚，即使英国央行料10年来首次将基准利率下调至低于美国的水准。

英国6月23日公投决定退出欧盟的数小时之内，英镑就重挫了14%，各个银行急忙预计英镑会进一步下挫，甚至预期英镑兑欧元或美元可能跌至平价。

外汇期权市场隐含波动率仍显示，英国央行周四政策会议之前，英镑汇率波动幅度可能高达15%。外界普遍预期英国央行将降息至纪录低点0.25%。

但是，与公投后峰值相比波动率已经一路下滑，而且三个月风险逆转指标--英镑“卖权”和“买权”的差值，意味着未来走势倾向的指标--已经回到去年12月英国退欧担忧刚刚开始出现时的水准。

美国和欧洲大型银行的对冲基金部门称，投机活动已经减少，过去三周英镑兑美元从1.28美元低点反弹至1.30美元上方。在此期间，英镑兑欧元几无变动。

“期权(选择权)市场走势明确反映了一个事实，即我们已确立了一个新的、界限十分清晰的区间，”纽约梅隆银行全球市场研究主管Simon Derrick说。

“(英镑)下行至1.35美元，可能已充分体现了英国公投退欧引发的额外不确定性。若跌破该价位，那我们将需看看其它方面，譬如英国央行的行动以及退欧谈判的进展。”

**硬数据**

鉴于特雷莎·梅很快就被任命为首相，令迫在眉睫的政治担忧得以缓解，许多在6月24日英镑大跌时收获颇丰的交易员已经前往海滩度假。

一家美国大行银行对冲基金的销售负责人称，在英国接近触发里斯本条约第50条前，主要投机者不会指望出现重大跌势。

在此之前的主要问题是，退欧公投后的首份产出数据会表明什么结果：公投对投资和企业信心的打击到底会使英国走上衰退之路还是仅仅带来微小的冲击？

90年代初曾经历欧洲汇率机制(European Exchange Rate Mechanism)危机洗礼的Derrick指出，从历史来看，如果英国央行为谋求增长而将利率降至远低于美国的水平，那么英镑将遭受打击。

自70年代以来，只有三个时期英国利率是处于美国利率之下的。最长的一次是1980-1984年经济低迷黯淡期，当时英镑下跌了49%。(goo.gl/GRaxpD)

此外在这种担忧情绪影响下，7月初接受路透调查的64家银行中有四分之一预计到今年年底英镑或下跌至1.22美元乃至更低水平。

“我看不出来哪一点能表明英镑价格十分便宜、未来会反弹，”欧洲理财机构Indosuez的外汇与贵金属部门主管Davis Hall说。

“假如你想挑选某种货币做空该货币兑美元，这种货币恐怕就是英镑了。”

**仓位**

过去一个月支撑英镑的一个因素就是市场上庞大的净空头仓位。

Hall表示，尽管期货市场数据显示净空头仓位为三年来最高，但仍低于2008年金融危机以来英镑如过山车般走势期间曾三次触及的高峰。

“还有个问题就是，市场上是否其实有很大一部分从英退公投前就仍持英镑多仓。”他说。

“零售和私人银行仍有许多人是押注公投会留欧、之后英镑跳升。如果英镑升至1.35美元、1.37美元，我想就会看到他们卖出，以降低原本走势录得的损失。”(完)