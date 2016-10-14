焦点：英镑贬值将带动英国通胀急升 唯一问题是升幅多大

路透伦敦10月13日 - 英国物价将会上涨。唯一问题是涨多少。

英镑大幅贬值，将考验英国消费者自6月公投退欧以来所表现出来的韧性。退欧导致英镑下跌，周三兑多种货币均触及纪录低位。

由于市场预计通胀率将会回升，最近几天英国长期公债收益率跳涨。英国通胀率在2015年曾短暂跌到零以下。

一些主要银行的分析师预测，通胀率将从8月时的0.6%升到明年底的3%左右或接近4%。

周四公布的路透调查结果显示，分析师对于明年消费物价涨幅看法分歧较大，但都认为通胀率将会大幅高于目前水准。

“通胀上升对于消费者而言很难说是好消息。但在薪资增长乏力和储蓄利率较低的情况下尤其糟糕，”贝伦贝格银行分析师Kallum Pickering称。

调查预估中值显示，明年消费者物价指数(CPI)料平均上升2.3%，超过英国央行2%的目标水准。分析师认为到今年年底时通胀率将超过1%。

但数年来，对于预测人士来说，比较准确的预期通胀走势一直有些困难，尤其是在英国央行。

虽然有一些成熟的模型可以显示货币贬值对通胀的影响，但围绕英镑下跌的各种变量令前景更加复杂，其中包括本周触及一年高位的油价。

分析师预计，随着石油输出国组织(OPEC)计划减产以抑制全球供应过剩局面，明年油价将进一步上涨。

推动通胀率预计上升的一些因素显而易见。

英国8月生产者物价指数(PPI)投入物价较上年同期涨幅创2011年末以来最大。投入物价是工厂购买原材料的价格，是通胀管道的第一个环节。

汽油零售商协会(The Petrol Retailers Association)表示，加油站每公升汽油价格到本月底预计上涨0.04或0.05英镑，除非英镑反弹。目前汽油价格约为每升1.1英镑。

由于英镑贬值引发定价问题，英国最大零售商乐购(Tesco)(TSCO.L)周四从网站上撤掉了联合利华(Unilever)(ULVR.L)的部分产品。联合利华寻求提高向大超市供货的价格。

主要汽车制造商已经针对英镑贬值而提高了价格，包括福特汽车、通用汽车Vauxhall品牌和法国标致(Peugeot)在内。

英国消费物价上涨的幅度取决于商品的类型，甚至也要看是哪家零售商，因为不同商家的对冲策略也不同。

**英国央行从容以对**

央行决策者们曾暗示，他们可能容忍通胀的上升，沿用2011年的做法。当时正值2008/09年衰退过后，油价飙升和英镑贬值令消费通胀率超过5%。

央行决策者知道，不能通过升息来抑制通胀，因为这或将损害经济成长，预计经济很有可能在明年大幅放缓。

只有当英镑进一步大幅贬值，兑美元逼近平价水平时，这种应对方法才可能受到考验。

但经济学家越来越相信，迄今为止英镑大幅贬值及其对通胀的连锁效应，将阻止英国央行在11月向经济挹注更多刺激。直到上次会议，央行还一直表示会加大刺激。

最新加入英国央行货币政策委员会(MPC)的桑德斯本周暗示，如果英国与欧盟最终达成比较糟糕的协议，只要通胀预期和薪资成长不失控，则英国央行未来数年可能不在乎通胀偏高的情况。

据德勤(Deloitte Touche)周一发表的报告，主要英国企业的财务长(CFO)中，高达94%表示降低成本将是未来12个月的优先事项。有鉴于此，未来薪资成长可能疲弱。

英国央行总裁卡尼2015和2016年必须公开解释为什么通胀率低于央行的2%目标。

但一些分析师相信，他很快就会向英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)解释，为什么通胀率高于目标水准。

汇丰控股(HSBC)的分析师认为，英镑今年底将跌至1.20美元。这可能推动通胀率在2017年底升至3.7%左右。英镑周四约报1.22美元。

凯投宏观(Capital Economics)的Samuel Tombs持有类似看法，并称英镑进一步下跌--也许会跌至1.10美元，可能导致英国2018年平均通胀率为4%。

“英镑目前极其波动，如果海外投资者更加担忧英国政府将选择硬退欧，则庞大的经常帐赤字预示英镑将进一步下跌，”Tombs表示。

图表：英镑与英国工厂投入价格：reut.rs/2dM8cVG (完)