焦点：英国经济挺过公投退欧风暴 汇市投机者减持英镑空仓

路透伦敦9月5日 - 汇市投机者减持了英镑空仓，因为越来越多的经济报告显示，英国经济挺过了6月公投退欧的风暴，并未受到什么重大冲击。

英镑已开始从公投退欧最初导致的逾10%急剧跌幅中回升，因7月和8月的企业调查、零售销售、出口、建筑、房价以及汽车需求等诸多数据均表现得相当平稳。

英镑兑美元反弹至近两个月新高的走势因经济数据向好而得到巩固。周一公布的数据显示，英国8月服务业采购经理人指数(PMI)创下该项调查20年历史上最大按月升幅，也远远超过路透调查中分析师的预期。

英国经济在退欧冲击中展现的韧性令分析师们困惑不已，在减轻英国央行满腹忧虑的同时，也使押注英镑进一步下挫、并建立起有史以来最大规模空仓的汇市投机者阵脚大乱。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，上周芝加哥商业交易所(CME)英镑净空仓出现九周以来的首次下降。

净空仓规模从此前一周创纪录的94,978口降至92,486口，价值仅略低于80亿美元，这样的降幅相对较小。

不过，过去20年对英镑极端押注时出现的小插曲表明，汇率还会进一步回升，这些空仓很可能被大量解除。

历史英镑图表：tmsnrt.rs/2bXR7mB

历史CFTC仓位图表：tmsnrt.rs/2c8SiTC

“英国衰退预期正在减弱，有人质疑英国央行的放松举措是否过于激进，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇策略师Manuel Oliveri称。

“我们告诉客户，仍有轧平仓位的风险，英镑可能升至1.35-1.36美元，”他称。

英镑兑美元周一升至1.3375，为7月15日以来最高。这较英国退欧公投几天后触及的略低于1.28美元的31年低位高逾4%。

英国服务业上月扩张，而增速快得令人严重质疑该国今年会陷入衰退的观点。

英国8月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)从7月的七年低位47.4跳升至52.9，创该项调查20年历史上最大按月升幅，也超过路透调查中所有分析师的预期。

摩根大通的英国经济分析师们也呼应上述数据，指称英国立即陷入衰退的风险消减。他们仍预估英国央行今年会进一步放宽政策，但将今明两年经济增长率预估自1.7%及0.6%，分别调升至1.9%及0.9%。

英国央行总裁卡尼周三对国会议员说明该行近期的行动、思维及前景时，将面临严峻的考验。

“我们仍预计英国央行将于11月进一步降息。但目前这项观点存在更多变数，”摩根大通英国经济分析师Alan Monks指出。(完)