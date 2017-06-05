投资焦点：英国在退欧谈判前举行大选给英镑带来的提振消散

路透伦敦6月2日 - 英国退欧引发的英镑重挫20%的跌势何时休？对于所有思考这个问题的人来说，英国首相特雷莎`梅要求提前举行选举看来像是他们可想象得到的最好消息。

但六周过后，所有的疑虑都开始浮现。

策略师、交易员和银行销售人员4月18日竭力辩称，提前选举将增强特雷莎`梅应对党内欧元怀疑论者的能力，并且消除即将举行的英退谈判给大选带来的风险。

他们表示，就算特雷莎`梅没有达到目标，较微弱的多数席位优势可能也会迫使她更加关注议会的其它观点。这些观点对移民和欧盟单一市场准入问题采取较为温和的立场。

英镑在三周内累计上涨近4%，六个月来首次升破1.30美元，促使主导金融市场的银行和大型资产管理公司锁定自去年6月以来做空英镑的获利。

但过去10天在民调结果彼此矛盾的情况下，这种提振已然消失，投资者即将迎来英退谈判，谈判将面临各种难题，而英镑再度看起来易受冲击。

贸易加权英镑汇率跌回到4月9日的低位。

“我愿意对选举结果做巨额押注吗？坦率地说不会，因为围绕选举有太多的不确定性，”太平洋投资管理公司(PIMCO)英镑投资部主管Mike Amey表示。

“我们的英镑仓位不大，我们认为英镑和债券价格有些高。(但)鉴于英镑目前所处水准，要单边大量建仓，现在似乎还不是明显的机会。”

**以史为鉴**

一些人困惑于英镑为什么没有跌的更多。

从历史来看，在竞争激烈的大选前，英镑往往都下跌，而且在保守派民调支持率恶化时，英镑也会走软。 图表：tmsnrt.rs/2rUSFIF

伦敦外汇交易员总是希望偏保守的政府上台，以控制公共支出和课税。

但英镑过去两周的跌势远逊于自去年6月以来的跌势。

一个原因是，这次不是一般的选举。

市场已经习惯了特雷莎`梅关于英国退出欧盟的计划，但对金融投资者而言这仍然不是个好计划--同样的“硬退欧”蓝图在去年9月和10月曾促使投资者大规模抛售英镑。

“其他的情景短期内看起来可能更差，但再往后会更好一些，”摩根士丹利分析师本周在客户报告中说。

“如果保守党的多数议席优势比现在缩小，或者工党上台组建政府，那么我们预计(市场)对更大政治不稳定的初始反应将更加负面，但与我们的基础假设相比，脱欧更加软性，支出会更高且中期经济增长前景会更强。”

其他机构本周也持相似的看法，尤其是全球第二大外汇交易商摩根大通。

另一个因素是，投资者在过去两年对于应对重大政治风险愈发轻车熟路，而且大多数人倾向于在重大事件之前避免对某种结果进行大规模布仓。

去年11月特朗普当选美国总统，以及之前的英国公投退欧教会投资者，在结果出炉之前把钱保管好。

“我猜可能出现美国大选那样的情景，当时市场在(特朗普获胜后)设法卖出美元，然后开始思考实际政策，之后我们看到美元持续数周上涨，”三菱日联金融集团(MUFG)策略师Lee Hardman表示。

“一个主张革新的联合政府可能最终会导致英镑走强。如果工党和自由民主党组建左倾的联合政府，很明显，英国退欧策略或将被抛弃。”

因此，在期权市场中，如果存在英镑看跌押注，目前而言他们的成本是最低的。

一个月英镑/美元风险逆转指标上周三触及2月初以来最低。

加拿大皇家银行的分析师计算得出，市场目前认为保守党将赢得85个席位的多数优势，大大低于此前预期的160个。

“选举的较长期影响更加不明确，但保守党取得较大的席次优势在短期内明显利好英镑，风险在于两者都进一步下跌，”加拿大皇家银行G10外汇策略主管Adam Cole在周五致客户的研究报告中称。(完)