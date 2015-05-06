调查：不论英国大选结果如何 英镑都仅有些微政治面风险

图中为英国首相卡梅伦侧影及英镑标识符号。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦5月6日 - 过去一周接受路透调查的外汇策略师中，有超过一半的人认为，英国5月7日大选后出现任何政治面的不确定性，都仅会给英镑带来很小的风险。

策略师对英镑汇价的预估几无变动。同样，经济学家仍表示，他们预计英国央行将等待通胀率回升，在明年初之前都不会加息。英国目前的利率处于纪录低点。

虽然英国周四的大选将是数十年来最为胶着的一次，但接受调查的31位策略师中，有17位仍表示，大选结果几乎不会对他们的预估构成风险。三位策略师表示，大选结果毫无风险；剩余11位策略师表示，大选结果可能会构成重大风险。

“汇价已经反映英国可能出现无多数党的议会。就此而论，这应该不会对英镑产生太大的影响，”Intesa Sanpaolo的Asmara Jamaleh说。

据周二发布的Populus民调显示，英国首相卡梅伦所属的保守党与在野党工党的支持度不相上下，而且大多数民调显示，保守党和工党均无法在议会中赢得多数席位。

尽管大选临近，但对英镑汇率的调查结果基本持平于4月调查。英镑兑美元GBP=一个月后料跌至1.50美元，六个月后料跌至1.47美元。

英镑/美元今年迄今只下跌了约3%，上周的大部分跌势都缘于制造业数据疲软。仍在做空英镑的外汇投机客上周实际上削减了空头押注。

英镑表现得远远比欧元更抗跌，欧元兑美元年内迄今跌去了约8%。

据最新调查显示，英镑/欧元将上涨。一个月后料涨至0.731英镑，六个月后料涨至0.71英镑，一年后预计在0.698英镑。周三英镑/欧元约报0.733英镑。

在欧洲央行出台购债计划之前和真正实施计划后，欧元都挫跌。

与之形成鲜明对比的是，英国央行预计将在明年初把指标利率从0.5%的纪录低位上调，追随预期中的美联储升息举动。分析师预计，美联储将在9月底前升息。

“如果利率在2015年底过后很久都还原地不动，这会让人感到意外，”德国商业银行分析师Peter Dixon称，并预计英国央行将在2016年初开始升息。

路透调查显示，有关英国央行货币政策委员会(MPC)最终将于何时行动的预期已经逐渐往后推，但分析师一直都表示，升息将是循序渐进的。

明年底时，央行指标利率预计将达1.25%，2017年底时料仍处在历史较低水平2.00%。今年底升息的机率为32%，明年底升息的机率则处在75%的较高水准。

60位受访分析师全都认为，英国央行不会在5月11日行动。

“即便把选举因素抛在一边，委员会也没有多少理由调整利率，”Capital Economics分析师Vicky Redwood称，并预计央行明年仍不会行动。

“我们也依然预计，货币政策将会以循序渐进的方式收紧，特别是考虑到经济领域中仍存在着大量的闲置资源。”(完)

(编译 汪红英/白云/许娜；审校 陈宗琦/李爽/艾茂林/张明钧)

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