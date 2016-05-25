分析：若英国公投选择维持现状 英镑涨势恐如烈日灼身

图为英国央行前厅地板上的英镑标识符。 REUTERS/Luke Macgregor

路透伦敦5月25日 - 维持现状，这或许是英国政府希望在6月23日欧盟会籍公投看到的结果，但退欧风险解除之后的金融市场释压反弹，可能也会为英国政府带来短期的经济政策挑战。

距离公投只剩一个月，英国财政部、英国央行、国际货币基金组织(IMF)及七国集团(G7)，对于“英国退欧”的经济及金融风险纷纷提出警告，占据了多数新闻版面。

这些机构均强烈警告，脱离欧盟将对英国经济造成负面冲击。

尽管众家一致强调退欧可能引发英镑挫跌及影响外资投资的危险，但目前看来最可能的发展将是，公投结果选择续留欧盟，以及随之而来的英镑可能大涨，而这将是政府决策官员及企业高管今年夏季必须面对的难题。

留欧/脱欧阵营在民调中的支持率先前好几个月持续不相上下，最近几周开始出现明显差距，脱欧阵营处于落后。而由博彩业者赌盘赔率所反映的事件机率，今年以来则是保持稳定，持续指向选择留欧是最可能的公投结果，近来更进一步显示脱欧机率下滑，目前反映公投选择脱欧的机率只有20%。

虽然与重塑英国贸易、经济和政治关系的不确定性相比，汇率的影响显得不足为道，但当前几乎没有国家愿意公然接受本币汇率的攀升，因在全球经济放缓的大背景下，他们都要力争获得汇率能带来的微弱优势。

那么若是英国公投决定留在欧盟，英镑劲涨的可能性有多大呢？

英镑贸易加权指数=GBP在过去六个月跌幅高达10%，围绕退欧的种种疑虑造成动荡不安，期权市场的隐含波动率指数也飙升，反映出投资者要规避英镑汇率波动的需求增加。

虽然英镑汇率自4月起反弹了约5%，隐含波动率依然是两年前水平的近一倍，而且期权定价显示未来几个月仍明显偏向于卖权。

鉴于此，英镑定价里至少隐藏着极大的看空倾向，这其中的大部分料将在公投留欧后消散。

最近的路透调查显示，如果英国公投支持留在欧盟，那么英镑兑美元料将在公投结果公布后上涨4-5%。不过在主流预估之外，一些押注者则预计英镑兑美元可能上涨近0.20美元，即相当于较当前汇率上涨14%。

**公投的影响**

这种幅度的波动或是由于英镑空仓遭到挤压，迫使交易商买进英镑来轧平亏损的头寸；或是更大范围内的英镑资产重新定价。

虽然英镑净空仓近期有所下降，但美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，英镑空头合约规模仍接近三年来的高位。

此外瑞银投行数据显示，虽然本月英镑抛售有所缓解，但过去一年英镑总体外流的格局没有改变。该数据并显示，除了投机性对冲基金最近买入英镑，资产经理、非金融类公司和私人客户仍远离英镑。

这显示出，可能英镑资产需要一个长期的回归，才可能出现投机性的大涨。

有一种观点认为，面对如此巨大的政治风险，海外投资者只会减少买入英镑资产。

从2014年苏格兰独立公投前到去年5月大选保守党组成多数政府，海外投资者减持了英国资产，这种情况可能会延续到下个月退欧公投。

美银美林5月对全球约205位基金经理的调查显示，他们对英国股票的持仓已降至2008年11月以来最低。

尽管投资者对于英国股市的谨慎情绪显而易见，部分是由于英国指标股指中能源和矿业类股占据较大权重，但调查中仍有约71%的基金经理认为英国不太可能退欧，净20%的基金经理认为英镑汇率目前被低估。

相比较而言，英债的情况可能就没那么明显了。过去几年中，英债走势因为英国升息臆测的起起伏伏而变得复杂。但英国债务管理局(DMO)数据显示，2014年初以来，外资持有英债的比例已经下降2个百分点，仅略高于27%。

然而各种因素交织，向来如此。

即使股市与债市反弹及投机性汇市解除原来部位，真的在初期提振英镑，也完全有可能削弱自身涨势的持续性。

退欧风险的解除可能会让英国央行升息旧话重提，并推动英镑走高，而实际上，英镑升值对经济成长和通胀造成的损害却很可能束缚英国央行的手脚。

而且，如果英镑跳涨冲击到收益倚重海外业务的英国企业，重返英国股市的一项理由也可能被就此掐断。英债害怕升息，却喜欢英镑走强。

前景确实很不确定。但假定最可能出现的公投结果成真，这个夏天谈论的焦点很可能会转向英国能够忍受英镑多大程度的升值。(完)