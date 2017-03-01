英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide

路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。

Nationwide表示，2月房价较前月上涨0.6%，高于1月涨幅0.2%。

2月房价较上年同期增长4.5%，涨幅高于1月的4.3%，后者是2015年11月以来最低。

路透此前调查的分析师预期，2月房价较1月上涨0.2%，较上年同期升4.0%。

自去年6月英国公投退欧后，英国楼市所展现出来的韧性令前财政大臣奥斯本颇显尴尬。他曾警告称，如果英国公投决定退欧，英国的房价将会大幅下滑。

全英房屋抵押贷款协会分析师Robert Gardner称，今年英国经济可能将放缓，因该国准备脱欧，而且通胀侵蚀了消费者的支出能力。

他称，“无论如何，在我们看来，整个2017年房价小涨约2%的可能性大于下跌，因为借贷成本较低而且市场缺乏住宅供应将持续支撑房价。”

此外，Pantheon Macroeconomics经济学家Samuel Tombs引述网上的数据称，有迹象表明房价将很快放缓。近期有在线数据显示，房屋要价上涨速度以及抵押贷款规模均在走软。

“因此目前来看，Nationwide的2月房价增长衡量指标上升，看起来像是一次波动，”Tombs称。

并称他也预期房价会在2017年上涨2%。

上个月路透公布的针对30多位房地产市场经济学家及分析师的调查显示，预计今年英国房价将上涨2.5%，2018年上涨2.3%，2019年涨3%。(完)