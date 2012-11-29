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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 29日 星期四 13:46 BJT

布莱尔称英国若退出欧盟是“大错”

前英国首相布莱尔周三称，如果现任英国首相卡梅伦允许反欧盟情绪上升，以至于导致英国退出欧盟，将由此铸成大错，或威胁英国世界大国的地位。他指出，远离欧盟或许在短期能够赢得选票，但此举将孤立英国。图为布莱尔。路透

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