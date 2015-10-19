英国首相卡梅伦称中英均将受益于双边关系“黄金时代”

英国首相卡梅伦在中国国家主席习近平即将访英之际称，中国和英国之间的贸易和投资将受益于双边关系“黄金时代”。卡梅伦接受中国中央电视台采访时说：“这对中英关系是非常重要的时刻，两国关系非常好，处于双边关系的黄金时代。”习近平此次访英将在亲切友好的氛围中展开，伊丽莎白女王将在白金汉宫设国宴招待。路透