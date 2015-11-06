英国首相称很可能是炸弹导致俄罗斯客机在埃及坠毁

英国首相卡梅伦周四称，炸弹导致俄罗斯飞机在埃及坠毁的可能性越来越大；美国总统奥巴马亦表示，美国“非常认真地”看待这种可能性。俄罗斯则表示，得出飞机遭到攻击的结论还为时太早。国际文传电讯社报导称，俄罗斯总统普京在与卡梅伦通电话时指出，对坠机原因的评估应基于官方调查获得的信息。路透