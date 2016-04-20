英国威廉王子称自己并不怕工作

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦4月20日 - 英国威廉王子称他愿意承担更多皇室责任，帮助促进更加现代的君主制；此前英国报纸指责威廉王子疏懒，享受上流社会生活而逃避官方任务。
英国报纸曾指责“怕工作的威廉王子”和他的妻子凯特王妃很懒散，过于希望控制媒体，他们完成的官方任务比他的祖母伊丽莎白女王和她94岁的丈夫菲利普亲王少得多。
33岁的威廉王子为纪念女王周四90岁生日而接受采访时称，他清楚对他的指责，愿意承担更多皇室责任。
“当女王决定传递更多责任时，我将是第一个接受的人，”他在周三公布的采访中说道。
“老实说，我的一生将受到很多指责，我既不会完全忽略，也不会完全放在心上。”
威廉王子表示，他承担的皇室责任很多--刚刚与妻子一起出访完印度和不丹，此行获得了大量的媒体关注；他还是一个年轻家庭里的父亲以及一名救护飞机飞行员。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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