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时事要闻 | 2017年 5月 25日 星期四 14:30 BJT

英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普抗议美方泄露曼彻斯特爆炸案情报

路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。

天空新闻台称，英国政府对一系列有关爆炸案的调查细节被泄露“大感震怒”。(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)

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