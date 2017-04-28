英国第一季GDP增长骤降至0.3% 因通胀上升打击购买力

路透伦敦4月28日 - 英国周五公布的数据显示，2017年第一季经济增长急剧下滑，因去年退欧公投推高了通胀，打击了零售商和其他以消费为核心的企业。

英国统计局称，2017年第一季GDP从去年第四季的增长0.7%放缓至增长0.3%。路透调查访问的分析师预测为增长0.4%。

随着6月8日提前选举的临近，这个数据可能让人愈发担忧，去年的强劲增长正在减弱。

去年英国经济增长1.8%，与德国并列七大工业化国家之首，打破了有关退欧公投后会出现衰退的普遍预测。

但退欧公投确实导致英镑大幅贬值，现在这开始推高通胀，并蚕食消费者的可支配收入。

“零售贸易和住宿服务是导致(服务)行业增长放缓的主要因素。这些行业受到价格上涨的影响，”英国国家统计局称。

上周公布的官方数据显示，英国第一季零售销售创2010年以来的最大季度降幅。3月消费者物价指数(CPI)创2013年9月以来最快升速，因企业将英镑自脱欧公投以来贬值造成的成本上涨转嫁给消费者。

国家统计局还称，2017年第一季GDP较上年同期增长2.1%。这是2015年第二季以来最高增幅，但略低于分析师平均预估的2.2%。2016年第四季增长1.9%。

国家统计局还称，英国占主导地位的服务业第一季较前季增长0.3%，为两年来最低增速，2016年第四季为增长0.8%。第一季工业生产增长0.3%，建筑业增长0.2%。

在2月一个月，服务业产出增长0.2%，较上年同期增长2.4%。

GDP的初步估算不包括支出明细，而且主要基于估计数据。(完)