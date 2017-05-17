焦点：英国第一季薪资增幅低于通胀率 失业率降至42年低点

《路透晚报》--6月20日
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
路透伦敦5月17日 - 周三公布的官方数据显示，英国2017年初的薪资增速为两年半来首次低于通胀率，凸显出英国退欧对许多家庭的财务压力日益加剧。
扣除奖金后，第一季薪资所得较上年同期增加2.1%，为去年7月以来最小增幅，也低于路透调查分析师预估的2.2%增幅。
也就是说，算进通胀率因素后，今年头三个月的薪资下滑了0.2%，是2014年第三季以来首次下跌。
英国在野党工党已将薪资增速疲软列为6月8日大选的竞选主轴之一。民调显示，首相特雷莎·梅领导的保守党胜券在握。
虽然薪资增速疲软，但其他迹象显示英国就业市场持续强劲。
英国截至3月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率，意外降至4.6%的近42年低点。路透调查分析师原本预计为维持4.7%。
英国统计局称，就业人口大增12.2万，带动就业率升至纪录新高74.8%。
英国央行正密切关注薪资加快上涨的迹象，因这可能推高通胀。目前英国通胀率似乎朝着约3%的水平迈进，归因于英镑在退欧公投之后大幅贬值，以及油价上涨。
迄今为止，英国央行认为多数雇主基本没有大幅涨薪的压力。大幅涨薪可能导致更持久的通胀问题。
另一方面，英国央行之前对失业率升高的预估已有所降温。央行预计今年失业率为4.7%，仍高于其认为能引发通胀的水平。
周三稍早公布的一项调查显示，通胀在本月进一步啃噬英国家庭预算，随着大选的临近，英国消费者遭遇2014年中期以来最大程度的财务困难。
本周稍早公布的另一份数据显示，雇主计划在新的一年里将薪资仅上调1%，涨薪幅度为2013年以来最低。
统计局称，2017年第一季包含奖金在内的员工整体收入所得较上年同期增长2.4%，略高于截至2月三个月期间的2.3%增幅，并且符合路透调查预估值。
英国央行预计今年薪资所得上涨2%，之后在2018年和2019年提高增速。
周二出炉的数据显示，英国4月消费者物价指数(CPI)较上年同期大升2.7%，许多分析师认为升幅可能很快达到3%。
统计局称，英国4月请领失业金人数增加19,400人，至略低于79.3万人，3月为增加33,500人。
参与路透调查的分析师此前预计，4月请领失业金人数增加7,500人。该指标被视作反映经济增长动能放缓的早期预警讯号。（完）
(编译 蔡美珍/艾茂林/高琦 审校 王洋/刘秀红)
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
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