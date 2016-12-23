焦点：英国第三季经济增速超预估 并无迹象显示退欧公投造成影响

路透伦敦12月23日 - 英国第三季经济增速强于预期，表明6月公投退欧没有导致经济减缓的迹象，但英国经常帐赤字再次升向纪录水准。

英国国家统计局周五公布，9月止的第三季经济扩张0.6%，高于前值以及分析师预期的成长0.5%。

但今年第一季和第二季经济增速均下修0.1个百分点，分别至成长0.3%和0.6%。

尽管数据证实退欧公投后的英国经济表现优于分析师预估，但并无迹象显示英镑大幅贬值提振了出口。

数据显示贸易状况明显恶化，成长对内需的倚赖程度高于先前预期。

“消费者需求强劲，持续协助英国经济在2016年第三季稳定成长，”英国国家统计局统计人员Darren Morgan表示。

贸易净额对第三季经济成长构成1.2个百分点的拖累，创下2012年初以来之最，原先估计贸易对成长率有着0.7个百分点的提振效果。

这反映出在黄金贸易数据计算错误之后，英国国家统计局近期对贸易数据所做的修正。

英国经常帐赤字扩大至254.94亿英镑，第二季赤字下修为220.79亿英镑。

虽然经常帐赤字低于分析师预估的274.5亿英镑，但赤字与国内生产总值(GDP)之比从4.6%升至5.2%，升向2013年末期触及的纪录高位6.0%。

在6月的退欧公投之前，英国央行总裁卡尼曾表示，英国仰赖“陌生人的善意”才能满足其融资需求，而如果英国变成一个不太有吸引力的投资目的地，那将难以达成。

英镑在退欧公投后重挫，多数分析师认为英镑下挫可以抑制进口并提振出口，以及促使英国的海外投资汇回国内，最终应能降低英国的经常帐赤字。

但有些分析师警告称，如果海外投资者对投资感到担忧，尤其是如果英国退欧谈判看起来只能达成不太有利的协议，那么英国的状况仍堪忧。

退欧公投后英镑下跌导致通胀上升，似乎将抑制家庭支出，分析师称，他们仍预计企业投资将放缓。

雇员薪资成长创下2013年第二季以来的最快年增幅，较上年同期上升4.5%，但通胀上升意味着，家庭实质收入同比增幅放缓至0.3%，为两年来最低。

家庭支出侵蚀了存款，储蓄率降至2008年第三季以来最低水准。

企业投资亦放缓，第三季企业投资较前季增幅从前值成长0.9%下修至成长0.4%。(完)