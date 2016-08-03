第三季英国经济料萎缩 明年底前有50%机率陷入温和衰退--NIESR

今年商业地产投资料增近8% 投资者寻求高回报--仲量联行
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透伦敦8月3日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周三称，由于6月公投决定退出欧盟，英国经济本季料萎缩，明年底前有50%的机率出现温和衰退。
NIESR称，经济前景已变黯淡，英国央行应对这一形势的能力有限。英国央行将于周四开会，会中可能决定采取2009年以来的首次降息行动。
“未来18个月出现技术性衰退的可能性有50%，同时近期经济形势进一步恶化的风险升高，”NIESR预测部门主管Simon Kirby表示。
NIESR预计英国经济第三季萎缩0.2%，2016年全年增速放缓至1.7%，5月时预估为增长2.0%。
“近期面临着很严峻的风险，如果经济成长率甚至更加低迷，我们也不会震惊，”Kirby称，并强调英国未来的海外贸易联系存在很高的不确定性。
NIESR预估2017年经济成长率仅1%，为2009年衰退以来最低水准，且低于先前预估的2.7%。由于英镑在6月23日脱欧公投后暴跌10%，因此通胀可能超过3%。
NIESR预计英国央行周四将降息25个基点至0.25%，11月将续降15个基点至0.1%。
NIESR指出，鉴于经济放缓的程度，英国央行也有可能恢复购债计划，但不确定会在周四或11月起实施。
NIESR估计，除了之前推出的3,750亿英镑购债计划外，降息和进一步购买2,000亿英镑(2,660亿美元)英国公债也可能帮助2018年经济产出多增长约1.5%。
但该研究院并称，货币政策效果存在很大的不确定性，而且如果经济放缓程度甚于其预期，那么政府将面临压力采取行动刺激经济。
新任财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)承诺今年稍晚提交预算更新报告时将“重新制定”税收和支出政策，并表示政府不再致力于在2020年实现预算盈余。
NIESR表示，即便不增加支出，经济增长更加疲软可能会要求政府今年举债710亿英镑，2017/18财年举债650亿英镑--比3月预算案中的计划高出近50%。(完)
(编译 张若琪/王兴亚/龚芳/许娜；审校 白云/孙茉莉/杜明霞/王丽鑫)
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