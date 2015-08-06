焦点：英国央行在利率问题上或显分歧 升息预期料升温

路透伦敦8月6日 - 英国央行周四可能公布，该行决策者在利率问题上存在分歧，从而令有关该行将进行近10年来首次加息的预期升温。

尽管英国通胀水平位于零，但在该行九位利率决策委员中至少有两位可能已产生了如下判断，即在经济经历了两年的强劲增长后，加息时间已至，该为英国经济断奶了。

英国央行决策者出现意见分歧很正常。去年下半年就有两位委员多次投票赞成加息。

但如果英国央行内部分歧程度超过预期，那么可能令情况更为复杂，英国央行总裁卡尼似乎并不那么急于加息。

这可能还会进一步推高英镑汇率。英镑兑一篮子货币周三触及逾七年来最高点，给英国央行升息增加难度。

该行将在1100GMT公布一系列信息，将此前分开公布的几项政策合并公布。

48名参与路透调查的分析师都认为，英国央行将维持利率在0.5%不变。

不过调查也预计，货币政策委员会(MPC)两名或三名委员可能投票赞成升息，因最近薪资开始加快增长，且希腊危机有所缓解。

英国央行周四还将公布新的经济增长预测，投资者将依此判断该行升息的决心。

“一下子看到这么多信息，(意味着)大家周四将进行激烈的思想斗争，”前英国央行货币政策委员会(MPC)委员古哈德周二称。

投资者将必须迅速做出判断，在近期英镑升值导致进口价格下降从而使得未来两年的通胀预期降低之后，英国央行内部的分歧能否会被中和。

如果英国央行对生产率的看法听上去更加乐观，那么将会被视为近期薪资快速增加并不会危及通胀。

卡尼将在1145GMT召开记者会。

卡尼上月表示开始升息的决定可能在年底前后变得更加清晰，这就给11月或2月加息留下余地，届时英国央行将公布下一季经济展望。

多数分析师预期会在2月加息。(完)

(编译 孙国玉/王丽鑫/孙茉莉; 审校 杜明霞/王颖/王洋)

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