出手救助七年后 英国政府开售苏皇30亿美元股票

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦8月3日 - 英国政府周一开始出售20亿英镑(31亿美元)苏格兰皇家银行股票，开启对该行持股的剥离行动。七年前，在金融危机最严重的的阶段，英国政府出资数百亿英镑对苏皇实施救助。
持有政府苏皇股权的英国金融投资署称，将在盘后向机构投资者甩卖约6亿股苏皇股票，占该行5.2%的股权。
该交易簿记行在最终报告中称，股票每股作价3.3英镑，并表示配售已实现全额认购，将在1830GMT结束。每股3.3英镑的价位较周一收盘水平折价2.3%。
在2008年金融危机最严重时期以458亿英镑对苏皇实施救助后，英国政府持有苏皇78%的股权。此次出售活动结束后持股比例将降至73.2%。
早在6月财务大臣奥斯本表示他很想尽快开始出售苏皇银行的股份后，市场就预期政府将很快着手开始出售。政府当时计划在未来五年内将手中苏皇股权至少出售四分之三。
出售苏皇银行股权成为英国摆脱2007/09年金融危机的标志性事件，也表明政府想让苏皇银行和莱斯银行集团 (LLOY.L)重新私有化。
英国政府出售首批苏皇股权将会录得亏损，因为这些股权是政府当年以每股5.02英镑购得，而英国金融投资署持股的账面价值为每股4.55英镑，其中包括与这笔投资相关的费用。
经办这宗售股一家簿记行表示，各大簿记行已收到投资者的足额认购。售股预计将在周二开市前完成。(完)
(编译 刘秀红/白云; 审校 王丽鑫)
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