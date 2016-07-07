英国地产公司Great Portland预计英国脱欧将重创伦敦地产市场

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月7日 - 伦敦地产暨投资公司Great Portland Estates(GPOR.L)称，预计英国脱欧对伦敦的经济增长和信心带来冲击，给商业地产市场造成重创。
该公司房地产投资组合规模达37亿英镑(48亿美元)。公司表示已为经济减速做好充分准备，目前杠杆水平处于纪录低点，使公司能够对市场疲弱的机会加以利用。
“近期来看，预计在英国与欧盟谈判新的贸易协议时，市场信心将会下降，部分企业投资决策也将推迟，”该公司称。
“因此，在这个充满不确定性的时期，伦敦商业地产市场估计将会走弱，债券收益率(殖利率)下滑和英镑贬值带来的好处，将被租金增长前景走弱所抵消。”
商业地产成为英国脱欧初期的牺牲品之一，部分基金宣布暂停交易，此前一波投资者预计商业地产价格可能因公投结果而下跌，从而要求赎回。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。