英国地产公司Great Portland预计英国脱欧将重创伦敦地产市场

路透伦敦7月7日 - 伦敦地产暨投资公司Great Portland Estates(GPOR.L)称，预计英国脱欧对伦敦的经济增长和信心带来冲击，给商业地产市场造成重创。

该公司房地产投资组合规模达37亿英镑(48亿美元)。公司表示已为经济减速做好充分准备，目前杠杆水平处于纪录低点，使公司能够对市场疲弱的机会加以利用。

“近期来看，预计在英国与欧盟谈判新的贸易协议时，市场信心将会下降，部分企业投资决策也将推迟，”该公司称。

“因此，在这个充满不确定性的时期，伦敦商业地产市场估计将会走弱，债券收益率(殖利率)下滑和英镑贬值带来的好处，将被租金增长前景走弱所抵消。”

商业地产成为英国脱欧初期的牺牲品之一，部分基金宣布暂停交易，此前一波投资者预计商业地产价格可能因公投结果而下跌，从而要求赎回。(完)