焦点：英国商业地产已见部分买家利用合同的“英国退欧条款”退出交易

路透伦敦7月11日 - 一些英国商业地产买家正在行使英国退欧公投前达成的合同中所附带的“英国退欧条款”，从而得以退出交易。

据房地产行业律师和经理称，还有一些买家尚未行使这一免责条款，但保留这个选择权以试图重新协商更低的价格。

他们还说，第三方买家则伺机观望，等待公投结果对房地产估值的影响变得更加明朗。

从写字楼到购物中心的英国商业地产，都因围绕英国退欧的不确定性而受到沉重打击。成交量在公投前大幅下降，公投结果公布后多个房地产基金暂停交易，因散户投资者试图赎回。

部分买家在英国公投前即要求合同中写明万一公投结果是退欧买方可取消交易。尚不清楚这种退欧条款有多普遍，但在公投后已有一些合同正在行使这类条款，但整体数量尚不得而知。

“行业内已经普遍行使英国退欧条款，我们有些客户也这么做，”Irwin Mitchell LLP律师事务所地产部门主管Paul Firth表示。“我们至少有三个客户行使该条款。”

公投之前，Firth称该事务所经手、总值在1,000万至8,000万英镑之间(1,300万至1亿美元间)的“中大型投资交易”当中，合约多会包含英国退欧条款，如果没有，收购方也会试图协商把该条款纳入。

**退欧条款成谈判杠杆**

在部分案例中，投资人利用退欧条款作为商谈更好交易条件的杠杆。

协商可以是在行使英国退欧条款前进行，也或者是在交易取消后进行非正式协商，买家藉此争取更好的交易条件。

Allen & Overy律师事务所地产小组主管Imogen Moss表示，英国退欧条款所涵盖的行使期限往往很短，通常是在5-10天就得决定是否要终止交易。

“尽管买家可能已行使这项权利，但这并不必然意味着其与卖方的对话已告结束，”Moss表示。“在某些情况下，协商持续围绕价格进行，仍有可能达成协议，尽管条件可能略有出入。”

部份投资者试图拉长必须决定是否启动英国退欧条款的时间。

**进场低接？**

英镑暴跌或将吸引国外买家进场低接，也许可为英国房地产行业拨云见日。

“有监于英镑贬值，来自美国的海外买家，抑或是海外持有其他币别的买方，可能又会认为敲进英国房地产存在机会价值，”律所Herbert Smith Freehills LLP房产部门主管Don Rowlands指出。

“他们积极寻觅的机会之一，即附有英国退欧条款的案件；倘若买家启动这项条款，出售合约告吹，他们就会提出要约。”

瑞银资产管理公司英国房产部门主管Howard Meaney指出，他耳闻美国投资者正把焦点转至英国。“美元汇率升值，加上资产定价可能下滑，他们可较英国脱欧前便宜两成的价格入手。 ”(完)