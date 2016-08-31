英国8月房价上涨、消费者信心略为回升 显露退欧风雨后的宁静

路透伦敦8月31日 - 根据调查，英国房价8月加速上涨，消费者信心略为回升，原本这两项数据皆在6月公投退欧之后大跌，这显示在公投结果出人意料之后，消费者恢复平静。

不过全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)表示，房价上涨很大程度是因为市场上房屋供应短缺，房市前景取决于公投退欧之后对于英国经济的中长期冲击。

8月房价较上年同期上涨5.6%，涨幅高于7月的5.2%，路透调查分析师原先预估为上涨4.8%。

8月房价较前月上涨0.6%，7月涨幅为0.5%。

“房价上涨加快，这与楼市活动近几个月放缓的迹象有些不相符，”Nationwide经济学家Robert Gardner表示。

英国央行周二表示，7月抵押贷款批准件数创2015年1月来最低。

Gardner还表示，4月初政府针对第二套房屋的购买推出额外征税举措，导致房屋需求下降，但似乎正好与待售房屋数量减少相匹配。

“需求方面接下来会如何变化，在很大程度上，将由就业市场前景以及潜在购房者的信心决定，”他说。

周三稍早出炉的一项调查显示，8月消费者信心较英国公投决定退欧后的下降情况有所改善。

市场研究机构GfK称，8月其消费者信心指数从7月的负12升至负7，但仍为2014年初以来的第二低水平。7月该指数创下26年来最大降幅。

消费者信心改善与近期出炉的数据表现一致，表明在6月23日公投后消费者仍保持韧性，尽管有一些指标显示，与公投前相比，消费者更加不愿进行大宗购买活动。

“虽然仍存在重大不确定性，但消费者信心温和上升，表明英国家庭并未预料最糟糕的情境，”巴克莱的经济学家在对客户的报告中称。“虽然如此，公投前信心下滑，仍大体上符合我们的宏观预测情况，即来年消费者支出将出现实质但逐步的放缓。”(完)