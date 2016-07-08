英国地产业恐慌向银行及保险商发出警讯

路透法兰克福/伦敦7月8日 - 英国地产基金遭挤兑现象令人关注该国商业房地产业的脆弱性。该产业主要由国内银行及房屋融资协会(building societies)提供资金，但越来越多的资金来自外资银行与保险商。

据德蒙福特大学(De Montfort University)的一项研究，截至2015年底，向国内商业房地产发放的信贷中，英国银行业者与房屋融资协会约占900亿英镑(1,170亿美元)。

德国、其他国际性及美国银行业者的曝险是550亿英镑，他们自2008年金融危机以来增加了对英国房地产业的投资。而在这场金融危机以前几乎没有任何曝险的保险商，投放的信贷有259亿英镑。

这意味着，如果英国公投退欧导致企业投资放缓并压抑市场对写字楼及购物中心的需求，上述银行业者及保险商都将在劫难逃。

“目前存在很多不确定性，”评级机构Scope驻德国的基金分析师Sonja Knorr表示，“在英国，(地产)交易已经停滞。”

De Montfort研究指出，截至2015年12月31日止，英国商用不动产未偿债务总值为1,833亿英镑。

不确定性已经导致部分地产投资人感到恐慌。过去一周，由于M&G Investments、标准人寿投资以及天利投资(Threadneedle Investments)等业者的商用地产基金暂停交易，投资人冻结在商用地产中的资金超过180亿英镑。

一开始普通散户投资人料将蒙受最大损失，而部分基金一直在撤回他们投资在地产上的资金，这暗示着价格可能下跌。这将会冲击那些对地产放贷的银行，以及投资于地产的保险商。

“地产投资很大程度是倚靠信心，”经纪商Hargreaves Lansdown的Danny Cox表示，“一旦受到这种打击，将需要花一段时间复原。”

根据De Montfort报告数据，英国银行业者对于该行业的曝险甚高，去年该行业的贷款比重高达45%，尽管如此，该比重还是低于10年前的超过三分之二。

在此同时，De Montfort指出，德国银行业去年底时对英国地产的贷款余额超过180亿英镑，美国同业的余额105亿。

对于一些外国银行而言，商用地产可能仍具有相当吸引力，因英镑贬值。

德国安联投资长Andreas Gruber表示，“尽管英国退欧，英镑贬值17%让人产生投资英国的兴致。这也适用于英国地产，我们正在观察这个领域。”

“货币贬值提供了相当具有吸引力的折扣。”(完)