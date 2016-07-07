焦点：英国暂停交易的地产基金增至七家 退欧风险继续发酵

2013年1月9日，伦敦碎片大厦（Shard）的影子投射在金融区。 REUTERS/Luke Macgregor

路透伦敦7月6日 - 受英国公投决定脱离欧盟影响，暂停交易的英国地产基金数量周三增加了逾一倍，使得超过180亿英镑(230亿美元)资产冻结，成为2008年金融危机以来投资基金运作失灵规模最大的一次。

已有七家基金宣布暂停交易，此前一波投资者预计商业地产价格可能因公投结果而下跌，从而要求赎回。

这反过来引发对整个金融系统前景的担忧，因为投资者可能惊慌地出脱其它资产，并远离向地产业放贷的机构，例如遭受新的资产负债表压力的银行业者。

亨德森集团(Henderson Group)(HGGH.L)旗下亨德森全球投资(Henderson Global Investors)周三称，其资产规模达39亿英镑的UK Property PAIF和PAIF联接基金已暂停交易，因英国公投退欧的不确定性等因素带来“非同寻常的流动性压力”。

不到一个小时后，Ameriprise集团(AMP.N)旗下Columbia Threadneedle亦表示，该公司的Threadneedle UK Property Fund已暂停交易。

Canada Life表示，该公司也暂停了旗下Canlife Property和Canlife UK地产基金交易，称此举是推迟投资赎回要求。“推迟时间最长可达六个月，使基金能够确保地产价格反映市场环境，”该公司在声明中称。

周三稍晚，安本资产管理(ADN.L)称，旗下规模32亿英镑的英国地产基金UK Property Fund在1100GMT前收到的赎回订单将面临17%的稀释费用(dilution levy)，并称不会履行之后的订单。该公司预计周四1100GMT该基金恢复开放。

之前M&G Investments (PRU.L)、英国英杰华集团(Aviva)(AV.L)和标准人寿投资(SL.L)旗下的基金在周一和周二暂停交易。[nL4S19S13U]

全球最大的资产管理机构--贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周五对投资者表示，已将旗下规模33亿英镑的地产基金BlackRock UK Property Fund季度赎回费从2%上调至5.75%。

“地产基金业有超过半数的基金目前处于冻结状态，这种状态将维持到基金公司筹到足够的资金来满足赎回要求。为此他们需要出售地产，房主们都知道，这不是一个快速或没有痛苦的过程，”基金超市HargreavesLansdown(HRGV.L)资深分析师Laith Khalaf表示。

“因此这些基金有可能关闭几周或几个月，而不是几天那么简单，”他在安本资产管理发布公告之前给客户的报告中写道。

英国Financial Ombudsman Service称，已开始接到散户的电话，表达他们对基金关闭以及这样对他们的存款有何潜在影响的担忧。“尽管暂停赎回的决定在预料之中，但迄今有三支基金暂停赎回的事实，很令人不安，”该机构的发言人在周三的基金公告宣布前不久说。

伦敦Duff & Phelps的地产咨询集团主管Keenan Vyas称，相关后果的影响会很深远。

“如果短期内继续出现巨额的赎回压力，有可能导致大量交易以低于账面价值的价格成交，进而最终导致英国市场的房地产资产价格出现全面调整。”Vyas说。

**银行**

尽管担心银行业可能面临商业地产价值减记带来新的冲击，但分析师普遍持较乐观的态度，因为银行持有的地产总曝险较低。

“过去五年，银行没有参与房地产这个资产类别，主要是影子银行业在参与，”Bernstein的分析师在报告中称。

据德蒙福特大学的研究，截至2015年底，在规模1,830亿英镑的商业地产贷款市场中，英国银行业者持有其中的约900亿英镑。(完)