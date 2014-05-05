分析：英国央行或谨慎出招应对房价蹿升

2014年5月2日，在英国伦敦拍摄的地产项目海德公园一号(One Hyde Park)。 REUTERS/Paul Hackett

* 英国央行表示无视房价蹿升是危险的作法

* 下个月英国金融政策委员会(FPC)将开会研究新措施

* 可能会采取收紧抵押贷款规则或提高资金成本等举措

* 新工具的影响尚不明晰，目前升息并非选项

路透伦敦5月2日 - 英国央行对不断上涨的房价发出迄今最严厉警告，随后可能公布谨慎举措，最快可能在下月推出。

央行副总裁JonCunliffe周四稍晚时候对银行家们表示，无视房价快速上升将是“危险的”，过去一年来房价上涨近11%，而上次房价出现这样的涨速是在金融危机前夕。

另外两位央行高层也在周三接受议会问讯时表达了类似的忧虑。

关注焦点落在英国金融政策委员会(FPC)6月17日召开的会议上。该委员会的设立是为了防止银行业再度出现将英国拖入衰退的肆意妄为。

一年前，该委员会获得了全面监管金融业的权力，但这一权力很大程度上尚未经过实战检验。

现在已排除的一个选项是英国央行升息，因为不想扰乱其他更为脆弱的经济部门的复苏。

央行可能通过该委员会要求银行检查新借款人能否应对升息影响，要求银行持有更多资本来应对某些类型的抵押贷款，或者敦促银行根据借款人收入对抵押贷款规模予以限制。

随着英国央行开始认真对待新的“宏观审慎”工具，决策者可能希望逐步推进，央行周四发布的一项数据有助于解释原因--英国3月抵押贷款批准件数降至六个月低点，1月曾创下2007年底以来最高。

银行已经开始实施上周生效的规定。新规要求它们较危机前更仔细地审查潜在借款人的收支情况。

这意味着央行或希望很快采取更多措施来阻止房地产市场自行其是，但举措规模相对有限，这样央行才能了解新政策工具的效果。

即便在未经通胀调整前，伦敦外地区的房价仍比危机前水平低若干百分点，而且交易水平也尚未恢复。

宏观审慎措施也无法解决英国新屋的基本短缺局面。

如欲浏览英国全国房价指数图表，请点选：link.reuters.com/jad24s

如欲浏览抵押贷款批准件和房价图表，请点选：link.reuters.com/rer37v

如欲浏览新屋开工和房价图表，请点选：link.reuters.com/hag28v

如欲浏览房价和此前高点图表，请点选：link.reuters.com/waf35v

**先行者**

英国央行有如主要国家央行中的先驱者。各国央行在金融危机中学到的教训之一就是要紧盯放贷。

在制定政策时，英国央行可能不会把耸动新闻放在心上，像是上周五传出伦敦一间公寓以1.40亿英镑天价卖出。

比起全球超级富豪以现金在伦敦市中心置产，央行更担心的是如何避免英国银行业者在抵押贷款的曝险快速成长，因为在最糟的情况下，这可能危及银行放款给企业的能力，需要进一步由纳税人提供纾困。

央行比较希望见到的结果，是让负担能力限制引导房价成长趋于平稳，以及房价上升速度在长期能接近于薪资成长水平--过去薪资增幅平均值为5%。

但抵押贷款标准宽松，有可能让近期房价上涨的情况延续更久，所以英国央行6月最可能的动作之一，将是要求银行确保借款人能够负担更高的抵押贷款利率增幅。根据目前规定，借款人必须证明，如果抵押贷款利率提高3.5个百分点，仍具有支付能力。

央行另一个可能做法，是限制银行帐面上贷款成数偏高的抵押贷款占比，也就是提高防范不良贷款的资本要求。

更之后的安排是，英国央行预定9月检讨政府是否应该维持协助买房计划的部分。

Nationwide执行长GrahamBeale对路透说，这些措施不见得有效。Nationwide是英国最大的抵押贷款放款机构之一。

“这些很多都粗略，管不到众多以现金完成的交易。”他说。

Beale说，提高银行资本要求确实会有助于楼市降温，但无法确定成效是否够快。“势必要相当大且深刻，才能改变情况。”(完)

(编译 石冠兰/朱晓军/李婷仪 审校 高琦/蔡美珍)

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