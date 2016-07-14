退欧冲击英国楼市活动 6月房价差值降至2015年1月以来最低--RICS

路透伦敦7月14日 - 周四公布的一项调查显示，上月的英国公投退欧对该国楼市造成直接冲击，导致买家兴趣以及对未来销售的预期以多年来最快速度下降。

英国皇家测量师学会(RICS)表示，英国退欧公投引发的不确定性，导致楼市活动“明显下滑”。

该机构公布，6月房价差值从5月的正19降至正16，为2015年1月以来最低；路透调查访问的分析师预估为正8。

这项调查是在英国央行宣布重要政策决定之前数小时公布的，增添了退欧公投已经在对英国经济产生明显影响的佐证。

新买家咨询数量的下降速度是2008年中期以来最快。当时随着全球金融危机升级，英国经济在2008年中左右陷入衰退。

对未来房屋销售的预期创1998年有记录以来最大降幅，同时预计未来三个月房价下跌的RICS会员差值升至五年高位。

调查是在6月24日英国公投结果公布之后进行的。

英国央行周四会议料降息至纪录新低0.25%，帮助缓解英国退欧给经济造成的冲击。

“调查受访者谨慎立场可以理解，但随着利率下行，英镑大幅贬值，对企业投资和招募可能停滞的担忧是否合理还有待观察，”RICS首席经济分析师Rubinsohn补充称。

房地产网站Rightmove公布的另一份调查显示，广告待租的新房数量第二季增加8%，反映投资者试图因应税费新政策，在第一季以租养房(buy-to-let)型房产购买数量激增后的结果。(完)