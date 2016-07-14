退欧冲击英国楼市活动 6月房价差值降至2015年1月以来最低--RICS

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月14日 - 周四公布的一项调查显示，上月的英国公投退欧对该国楼市造成直接冲击，导致买家兴趣以及对未来销售的预期以多年来最快速度下降。
英国皇家测量师学会(RICS)表示，英国退欧公投引发的不确定性，导致楼市活动“明显下滑”。
该机构公布，6月房价差值从5月的正19降至正16，为2015年1月以来最低；路透调查访问的分析师预估为正8。
这项调查是在英国央行宣布重要政策决定之前数小时公布的，增添了退欧公投已经在对英国经济产生明显影响的佐证。
新买家咨询数量的下降速度是2008年中期以来最快。当时随着全球金融危机升级，英国经济在2008年中左右陷入衰退。
对未来房屋销售的预期创1998年有记录以来最大降幅，同时预计未来三个月房价下跌的RICS会员差值升至五年高位。
调查是在6月24日英国公投结果公布之后进行的。
英国央行周四会议料降息至纪录新低0.25%，帮助缓解英国退欧给经济造成的冲击。
“调查受访者谨慎立场可以理解，但随着利率下行，英镑大幅贬值，对企业投资和招募可能停滞的担忧是否合理还有待观察，”RICS首席经济分析师Rubinsohn补充称。
房地产网站Rightmove公布的另一份调查显示，广告待租的新房数量第二季增加8%，反映投资者试图因应税费新政策，在第一季以租养房(buy-to-let)型房产购买数量激增后的结果。(完)
(编译 李春喜/王兴亚/李爽 审校 李婷仪/杜明霞/张若琪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。