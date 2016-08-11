退欧公投后7月英国楼市活动骤降 多项指标触及低位--RICS

路透伦敦8月11日 - 周四公布的一项调查显示，英国公投决定脱离欧盟后，7月英国楼市活动下降，衡量房价增长和交易的指标纷纷降至多年低位。

英国皇家测量师学会(RICS)表示，旗下成员将6月23日英国退欧公投后的不确定性及税改，视为楼市活动下滑的主要原因，但部分成员称楼市活动已在最初出现动荡后开始好转。

该机构公布，7月房价差值从6月的正15降至正5，为2013年4月以来最低。伦敦房价的跌势最为严重，不过跌幅较前月略微收窄。

整体房地产交易的下滑速度与6月持平，是2008年中期以来最为疲弱的两个月。RICS表示，进入市场的房屋数量严重短缺，将可能进一步令市场承压。

英国央行总裁卡尼上周强调指出，房屋市场出现走软的迹象。此前央行降息至纪录新低并启动向金融体系注资的刺激计划。

“楼市目前正在对一系列有好有坏的经济面消息以及英国央行宣布的最新政策举措进行平衡，央行举措已开始令抵押贷款融资成本降低，”RICS首席经济学家Simon Rubinsohn表示。

“在这样的背景下，短期活动的指标持续相对平缓，整体而言并不令人意外。”

Rubinsohn表示，7月对今年余下时间的房价预估出现反弹，可能暗示信心已较上月调查所反映的更为强劲。

RICS对未来三个月楼市销售差值的预估回升至负2，上月调查下滑至负26的纪录低点。(完)