英国央行官员：忽视英国飙涨的房价是很危险的作法

路透伦敦5月1日 -英国央行一名高层官员周四就英国飙涨的房价发出迄今最严厉的警告，称忽视市场正积聚的动能是很“危险的”。

英国央行副总裁Jon Cunliffe周四表示，央行未来几个月将须决定是否要给房市复苏降温。

他指出，不确定房市是会软着陆，还是飙涨的房价最终会崩盘。

“忽视去年春季以来英国房市积聚起来的动能是很危险的作法，”Cunliffe在一次银行业晚宴上称。“这种情况在英国上演过不只一次了。”

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide BuildingSociety)周四公布的数据显示，英国4月房价涨幅远高于预期，且创金融危机爆发以来最大按年涨幅。

英国央行总裁卡尼和其他高层官员先前均淡化了有关地产泡沫的言论，称地产交易仍低于危机前的水准。

然而，卡尼去年底警告称，英国房市可能会急速升温。(完)

(编译 王冠中; 审校 王兴亚)

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