英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax

路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。

截至4月的三个月，房价同比增长3.8%，与截至3月的三个月的增幅持平，都是2013年5月以来的最低。

路透调查的经济学家此前预测房价增幅放缓至3.6%。

Halifax表示，4月房价较前月下降0.1%，为1月来首次环比下滑；截至4月的三个月房价较之前三个月下降0.2%，为2012年以来首次下滑。

该机构分析师Martin Ellis表示，房价放缓反映了2014至2016年间房价强劲上涨，以及通胀上升和劳工市场走弱对家庭财务的压力。

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)之前的数据显示，4月英国房价连续第二个月下滑；英国央行上周表示，3月抵押贷款批准件数为六个月来最低。(完)