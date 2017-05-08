英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
截至4月的三个月，房价同比增长3.8%，与截至3月的三个月的增幅持平，都是2013年5月以来的最低。
路透调查的经济学家此前预测房价增幅放缓至3.6%。
Halifax表示，4月房价较前月下降0.1%，为1月来首次环比下滑；截至4月的三个月房价较之前三个月下降0.2%，为2012年以来首次下滑。
该机构分析师Martin Ellis表示，房价放缓反映了2014至2016年间房价强劲上涨，以及通胀上升和劳工市场走弱对家庭财务的压力。
全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)之前的数据显示，4月英国房价连续第二个月下滑；英国央行上周表示，3月抵押贷款批准件数为六个月来最低。(完)
(编译 侯雪萍/王洋; 审校 艾茂林/张涛)
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