英国监管机构因告密事件调查巴克莱执行长Staley

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦4月10日 - 巴克莱(Barclays)(BARC.L)周一称，英国监管机构正在就一起告密事件对该银行执行长Jes Staley和银行本身进行调查。
巴克莱在一则公告中称，英国金融市场行为监管局(FCA)和英国央行审慎监管局(PRA)正在调查Staley去年试图找出告密信作者一事。这封告密信被巴克莱视为告密事件。
巴克莱还称，上述监管机构还在调查该行与告密相关的制度、管控和文化。
巴克莱董事会进行的另外一项调查显示，Staley犯了错。公告称，董事会将向Staley发出正式的书面谴责并降低Staley的薪资，但会在5月10日的年度股东大会上支持Staley续任。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。