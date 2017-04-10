英国监管机构因告密事件调查巴克莱执行长Staley

路透伦敦4月10日 - 巴克莱(Barclays)(BARC.L)周一称，英国监管机构正在就一起告密事件对该银行执行长Jes Staley和银行本身进行调查。

巴克莱在一则公告中称，英国金融市场行为监管局(FCA)和英国央行审慎监管局(PRA)正在调查Staley去年试图找出告密信作者一事。这封告密信被巴克莱视为告密事件。

巴克莱还称，上述监管机构还在调查该行与告密相关的制度、管控和文化。

巴克莱董事会进行的另外一项调查显示，Staley犯了错。公告称，董事会将向Staley发出正式的书面谴责并降低Staley的薪资，但会在5月10日的年度股东大会上支持Staley续任。(完)