焦点：英国三家地产基金暂停交易 首见英国脱欧后市场运作失灵迹象

路透伦敦7月5日 - 英国三家商业地产基金在24小时内相继暂停交易，为英国公投决议脱欧撼动资产价格以来，市场运作失灵的首个迹象；这三支基金规模约莫100亿英镑。

英国决策官员周二忙不迭地强调这仅局限于地产开放型基金，不代表广泛的金融市场出现流动性问题。这类开放型基金通常会允许投资人自由赎回。

然而，商业地产行业的其他股票及基金周二亦面临庞大卖压，因这类资产所涉及标的价格行将挫跌。

商业地产通常是企业向银行贷款的抵押品，对金融体系的影响层面广泛。

在英国规模达350亿英镑(460亿美元)的开放式房地产基金市场中，这三家暂停交易的基金总共占了近三分之一的份额。6月23日公投前，英国央行曾警告该市场存在重大风险。

英国保诚集团(PRU.L)旗下基金公司M&G Investments运营的Property Portfolio周二下午成为最新一家暂停交易的基金，因投资者寻求赎回导致该基金遭遇挤兑。该基金管理着44亿英镑资产。

英国英杰华集团(Aviva)(AV.L)的基金公司稍早已让旗下资产规模达18亿英镑的UK Property Trust基金暂停交易，此前其竞争对手--标准人寿投资(SL.L)已在周一晚让旗下一个管理着29亿英镑资产的基金暂停交易。

虽然开放式基金通常持有大量现金或类现金资产以应对赎回，但在遇到最糟糕的情况时，由于越来越多投资者寻求赎回，他们可能会在市场下跌时被迫卖出物业。暂停交易就是旨在避免这种情况发生的一个办法。

金融市场行为监管局(FCA)CEO贝利周二表示，标准人寿的行动显示，需要解决流动性的不匹配，他就这个问题与投资基金进行了“非常密切的接触”。

“它的确点出了问题，我们需要检视那些基金的设计架构，因为那回到了我对于出现价值重估和被要求进行价值重估的、持有非流动资产的开放式基金的基本观点，”贝利说。

“我自己的感觉是...我们需要回头好好看看那些问题。”

包括Henderson Global Investors、安本资产管理(ADN.L)和Kames在内的其他英国主要房地产基金都表示，他们要么已减记了资产以更好地反映市场定价，要么已采取行动对基金进行了更有规律的定价，但没有暂停任何基金交易。

Columbia Threadneedle表示没有对旗下的地产基金做出任何调整，但在密切关注形势。(完)