今年前三个月英国消费者支出增速创下逾三年来最低水平--Visa

路透伦敦4月10日 - 周一公布的一项调查显示，2017年前三个月英国消费者支出以逾三年来的最慢速度增长，进一步表明该国经济主要引擎之一在开始准备退欧之际正在丧失动能。

支付卡公司Visa (V.N)称，在截至3月的三个月实质支出按年增长0.9%，为2013年末以来日历季的最弱表现，低于2016年第四季的2.7%。

3月支出较前月下滑0.7%，2月则持平。

越来越多的指标显示，通胀率上升正在冲击消费者支出，该调查则是此类指标之一。而英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)才刚刚启动退欧谈判。通胀率上升，部分是由于英镑在退欧公投后挫跌导致的。

“我们的数据显示，随着上涨的物价日渐挤压家庭的购买力，消费者支出开始从2016年末的强劲水平放缓，”Visa英国和爱尔兰主管Kevin Jenkins称。

这项数据系以Visa信用卡及借记卡的支出为基准，由于透过电子交易的购买比例增长，胜过现金交易，数据也进行了调整。与英国官方零售销售数据不同的是，Visa数据也纳入娱乐、交通与外食支出。(完)