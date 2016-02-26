英国财长奥斯本称目前面临金融危机以来最严峻风险

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦2月26日 - 英国财政大臣奥斯本周五表示，目前全球经济面临金融危机以来最严峻的风险，因此将是英国脱离欧盟的最糟时机。
“在全球经济面临金融危机以来最严峻风险的情况下，现在是英国在脱离欧盟一搏赌注的最糟时机，”奥斯本在推特上表示。(完)
(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。