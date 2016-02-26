英国财长奥斯本称目前面临金融危机以来最严峻风险

路透伦敦2月26日 - 英国财政大臣奥斯本周五表示，目前全球经济面临金融危机以来最严峻的风险，因此将是英国脱离欧盟的最糟时机。

“在全球经济面临金融危机以来最严峻风险的情况下，现在是英国在脱离欧盟一搏赌注的最糟时机，”奥斯本在推特上表示。(完)