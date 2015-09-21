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中国财经 | 2015年 9月 21日 星期一 10:36 BJT

英国承诺继续帮助推进中国人民币国际化--英财政大臣

路透北京9月21日 - 英国财政大臣奥斯本周一表示，英国愿意继续帮助推进中国人民币国际化，并欢迎中国未来在核项目中进行大笔投资。

奥斯本在访问北京时说，中国在英国高铁建设中存在投资机遇。(完)

(编译 徐文焰；审校　戴素萍)

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