英国威廉王子明年初访华

英国白金汉宫周四宣布威廉王子明年初将访华，这将是近30年来英国皇室成员首次访问中国大陆。威廉王子将于2月底前往日本展开为期三天的行程，而后前往中国。凯特王妃此次不会陪同出访，因她的预产期在4月。白金汉宫透露，威廉王子将为在上海举行的“创意英伦盛典活动”揭幕，并将前往北京等地。路透