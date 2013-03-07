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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 7日 星期四 14:45 BJT

凯特王妃说漏嘴 暗示怀的是女儿

英国王妃凯特可能不小心透露了所怀孩子的性别，暗示未来的王位继承人可能是女孩。凯特日前到访英国格里姆斯比，欢迎人群中一位名叫Sandra Cook的女性称，凯特在接受一只白色泰迪熊礼物时说：“谢谢，我会把它留给我的d(daughter，女儿)”，之后纠正说“留给我的宝宝”。路透
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