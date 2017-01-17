罗尔斯-罗伊斯与英美和巴西当局就贿赂调查达成和解

路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)(RR.L)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。

罗尔斯-罗伊斯还在声明中表示，将于2月14日发布2016年度财报，届时将适当更新上述和解带来的影响情况。

该公司称，初步迹象表明公司2016年全年的获利和现金状况优于预期。

该公司花费4.97亿英镑与英国当局和解，规模为英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)历史上最大。

罗尔斯-罗伊斯称，与三国监管机构的和解将令该集团第一年付出约2.93亿英镑。

拟与英国严重诈骗调查局达成的协议仍需获得法院的批准。

“这些协议与公司在多个海外市场涉及中介的贿赂和腐败有关，公司从2012年开始把关于这些问题的关切传递给了英国严重诈骗调查局，”该公司发布声明称，“这些是自愿协议，一项起诉因此暂缓，前提是该公司能达到某些要求，包括支付一项罚款。”

据最新年报，自问题曝光以来，罗尔斯-罗伊斯已在各子公司设立审计委员会来遏制贿赂和腐败。

罗尔斯-罗伊斯与英国严重诈骗调查局达成的和解，并非首个此类和解协议。军事承包商BAE Systems (BAES.L)曾在2010年同意支付2.88亿英镑罚款，了结一项旷日持久的腐败调查。

由于部分市场放缓打击公司获利，罗尔斯-罗伊斯仍在实施2015年启动的一项计划，削减成本和简化业务。(完)