罗尔斯-罗伊斯与英美和巴西当局就贿赂调查达成和解

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)(RR.L)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
罗尔斯-罗伊斯还在声明中表示，将于2月14日发布2016年度财报，届时将适当更新上述和解带来的影响情况。
该公司称，初步迹象表明公司2016年全年的获利和现金状况优于预期。
该公司花费4.97亿英镑与英国当局和解，规模为英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)历史上最大。
罗尔斯-罗伊斯称，与三国监管机构的和解将令该集团第一年付出约2.93亿英镑。
拟与英国严重诈骗调查局达成的协议仍需获得法院的批准。
“这些协议与公司在多个海外市场涉及中介的贿赂和腐败有关，公司从2012年开始把关于这些问题的关切传递给了英国严重诈骗调查局，”该公司发布声明称，“这些是自愿协议，一项起诉因此暂缓，前提是该公司能达到某些要求，包括支付一项罚款。”
据最新年报，自问题曝光以来，罗尔斯-罗伊斯已在各子公司设立审计委员会来遏制贿赂和腐败。
罗尔斯-罗伊斯与英国严重诈骗调查局达成的和解，并非首个此类和解协议。军事承包商BAE Systems (BAES.L)曾在2010年同意支付2.88亿英镑罚款，了结一项旷日持久的腐败调查。
由于部分市场放缓打击公司获利，罗尔斯-罗伊斯仍在实施2015年启动的一项计划，削减成本和简化业务。(完)
(编译 孙国玉/汪红英；审校 徐文焰/张涛)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。