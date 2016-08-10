欧洲之星列车管理人员将在8月合计罢工七天--英国工会

路透伦敦8月10日 - 英国RMT铁路工会周三称，欧洲之星列车上的管理人员将在8月份共计罢工七天，以抗议有关非正常工作时段一直悬而未决的纠纷。欧洲之星是一条连接英国及欧洲大陆的铁路。

RMT称，罢工活动将在两个周末的两个时段进行，分别是8月12日2301GMT至8月15日2259GMT、以及8月27日2301GMT至8月29日2259GMT。

这起争端涉及到80位具有RMT会员身分的列车管理人员。工会称，其中95%的人投票支持此次罢工行动。

欧洲之星称，会在罢工期间对时间表做出小幅调整，以确保所有预订出游乘客都能如愿出行。该公司称，可能需要取消一两趟列车，但乘客将能够乘坐稍晚的列车出行。

欧洲之星并称，各方还在努力解决纠纷。该公司多数股权由法国国有铁路运营商SNCF持有。

RMT发言人Geoff Martin称，谈判已暂停，但他预计罢工公告会让大家“集中精力”，将管理层带回谈判桌上。

他表示，RMT预计此次罢工将产生重大影响，并称列车管理人员负有重要的安全责任，不会轻易被临时工所取代。(完)