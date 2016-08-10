欧洲之星列车管理人员将在8月合计罢工七天--英国工会

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透伦敦8月10日 - 英国RMT铁路工会周三称，欧洲之星列车上的管理人员将在8月份共计罢工七天，以抗议有关非正常工作时段一直悬而未决的纠纷。欧洲之星是一条连接英国及欧洲大陆的铁路。
RMT称，罢工活动将在两个周末的两个时段进行，分别是8月12日2301GMT至8月15日2259GMT、以及8月27日2301GMT至8月29日2259GMT。
这起争端涉及到80位具有RMT会员身分的列车管理人员。工会称，其中95%的人投票支持此次罢工行动。
欧洲之星称，会在罢工期间对时间表做出小幅调整，以确保所有预订出游乘客都能如愿出行。该公司称，可能需要取消一两趟列车，但乘客将能够乘坐稍晚的列车出行。
欧洲之星并称，各方还在努力解决纠纷。该公司多数股权由法国国有铁路运营商SNCF持有。
RMT发言人Geoff Martin称，谈判已暂停，但他预计罢工公告会让大家“集中精力”，将管理层带回谈判桌上。
他表示，RMT预计此次罢工将产生重大影响，并称列车管理人员负有重要的安全责任，不会轻易被临时工所取代。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
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