英国铁路工会开始为期五天的罢工 给通勤带来麻烦

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透英国8月8日 - 数十万英国伦敦和英格兰南部的火车通勤者周一将面临麻烦，因为铁路职工围绕由谁来开关车门进行一场为期五天的罢工。
运营到布莱顿和盖特威克机场等目的地线路的Southern公司表示，在为期一周的罢工期间，只有60%的服务保持运行。这是近50年来英国铁路工人为期最长的罢工，有些路线根本没有火车运行。
这场纷争将进一步影响到乘客的出行。数月来，由于铁路工人生病的较多，导致一些车次被取消和延迟。7月Southern砍掉了341次列车，占运力的大约15%，以提供更为稳定的服务。
这场纷争因列车长的职能而起，目前列车长负责开关火车门。英国最激进的工会之一--RMT表示，Southern希望扩大只有司机一人操作列车的使用，因此减少了列车长承担的安全职能。
Southern的母公司--英国最大火车运营商Govia Thameslink Railway (GTR) (GOG.L)表示，实施这个改变，将减少车次被取消的问题，因为火车不再既需要驾驶员又需要列车长。
“我们反对的是列车运营公司和政府，他们使这个系统完全崩溃，”RMT总秘书长Mick Cash表示。“我们与乘客一样感到愤怒和失望，在工作岗位面临不保，以及因过度拥挤导致乘车安全受到威胁的时候，我们不能坐视不管。”
上周调解谈判中，工会表示曾提出过，如果GTR承诺在火车上安排第二名员工，他们将取消罢工，而谈判可以继续进行。
不过，谈判还是破裂，GTR表示在罢工期间，他们可能会让每辆列车只有一名司机。
GTR首席执行官Charles Horton称，新措施将改善服务，而且他们已经为列车长以后的工作提供保证，但RMT拒绝谈判。
“RMT工会让所有人失望，他们本周采取的行动没有必要，不能让人接受，也没有道理，”他对BBC电台称。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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