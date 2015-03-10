哈蒙德称俄罗斯可能对英国安全构成最大威胁

美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透伦敦3月10日 - 英国外交大臣哈蒙德周二称，俄罗斯可能再次对英国的安全构成最大威胁，并表示英国间谍机构正在加大努力对抗这一威胁。
“对于50多岁的人来说，我们对俄罗斯咄咄逼人的行为都不陌生，这再次明确提醒我们俄罗斯可能对我们的安全构成最大威胁，”哈蒙德在伦敦发表演讲时说道。
“因此，继续收集俄罗斯能力和动机的情报在可预见的未来仍将是我们情报工作的一个至关重要部分。我们所有的机构都再次招聘会说俄语的人，这不是巧合。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透华盛顿/首尔5月1日 - 美国总统特朗普周一提出会见朝鲜领导人金正恩的可能性，称将很荣幸在合适的情况下与这位年轻的领导人见面。而与此同时，朝鲜方面却暗示将继续进行核武试验。
路透首尔5月1日 - 朝鲜周一暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。