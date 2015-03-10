哈蒙德称俄罗斯可能对英国安全构成最大威胁

路透伦敦3月10日 - 英国外交大臣哈蒙德周二称，俄罗斯可能再次对英国的安全构成最大威胁，并表示英国间谍机构正在加大努力对抗这一威胁。

“对于50多岁的人来说，我们对俄罗斯咄咄逼人的行为都不陌生，这再次明确提醒我们俄罗斯可能对我们的安全构成最大威胁，”哈蒙德在伦敦发表演讲时说道。

“因此，继续收集俄罗斯能力和动机的情报在可预见的未来仍将是我们情报工作的一个至关重要部分。我们所有的机构都再次招聘会说俄语的人，这不是巧合。”（完）